Ane Brun brengt nieuw album ‘After The Great Storm’ uit

‘After The Great Storm’ is haar eerste nieuwe werk sinds het uitbrengen van album ‘When I’m Free’ uit 2015. Ane verteld: “Ik ben zo blij dat ik eindelijk het nieuws over mijn komende releases kan delen. Ik heb dit album voornamelijk geproduceerd en geschreven met Martin Heredos en Anton Sundell. Het proces begon in september 2019. Aan het einde hadden ze zoveel nummers die we geweldig vonden al opgenomen en af. Geen enkele die we wilden laten liggen, dus heb ik besloten om ze op te splitsen in twee afzonderlijke ervaringen – twee afzonderlijke albums.”

Het eerste deel, ‘After The Great Storm’, verscheen op 30 oktober, het tweede album van dit jaar ‘How Beauty Holds The Hand Of Sorrow’ volgt op 27 november.

“Beide albums gaan over de grotere vragen in het leven,” erkent Brun, “maar in 2020 zijn deze vragen nog groter geworden. Hoewel ik de meeste nummers schreef voordat de hele pandemie begon heb ik het gevoel dat ze beiden een boodschap hebben die past bij de situatie waar we ons vandaag de dag in bevinden: frustratie over de toestand van de wereld, hoe je moet rouwen om een geliefde, liefde, relaties, eenzaamheid, innerlijke strijd, slapeloze nachten… Ik denk dat gewoon gaat over het mens-zijn.”

Door de COVID-19 pandemie is de Europese tour is verplaatst naar 2021. Alle gekochte tickets blijven geldig, tegen de fans zegt Ane: “We hebben geprobeerd een manier te vinden, maar het is nu duidelijk dat het onmogelijk is om een tour door Europa te doen in 2020. Ik heb hier zo erg naar uitgekeken! Maar we zien elkaar in 2021.”