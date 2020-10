Kwame Drews komt met ‘TeamTurnUp’, als voorloper van zijn debuut EP

Eind 2019 kwam de Amsterdamse wereldreiziger Kwame Drews met zijn debuut single ‘Stay With Me Now’. Het vrolijke ‘Thunder’ volgde begin dit jaar net als het Caribische ‘Oh Yeah’, en inmiddels is Drews aangekomen bij zijn nieuwste release ‘TeamTurnUp’. Met de track trekt hij wat meer richting de commerciëlere artiesten als Jason DeRulo, maar behoudt hij zijn eigen stijl, die een lekkere flow heeft .

Met de video die bij ‘TeamTurnUp’ hoort, laat de Amsterdammer een klein stukje van zijn hometown zien, op een manier die zelfs voor de niet-muziek-liefhebber al interessent genoeg is om naar te blijven kijken. Het nummer zelf heeft een aanstekelijk refrein, een chant die bij blijft, en dat is precies wat je moet hebben om een hit te scoren.

‘TeamTurnUp’ is afkomstig van de zijn debuut EP, die begin 2021 zal uitkomen. Als die vol met nummers staat als ‘TeamTurnUp’, dan is het bij deze al gegarandeerd een succes voor Kwame Drews.