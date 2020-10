Arctic Monkeys en War Child UK kondigen album ‘Live At The Royal Albert Hall’ aan

Arctic Monkeys en War Child UK kondigen met trots de release van ‘Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall’ aan. Het album verschijnt in december 2020. Alle opbrengsten gaan naar War Child UK om te helpen bij het opvullen van het verwachte tekort (dat kan oplopen tot 2 miljoen pond in 2021) als gevolg van de verwoestende impact van Covid-19 op hun fondsenwerving. Deze fondsen zijn dringend nodig om degenen die het zwaarst door het virus zijn getroffen te ondersteunen.

“On June 7, 2018 we played a very special show at London’s Royal Albert Hall. All the proceeds from that memorable night were donated to War Child UK in support of the vital work they do protecting, educating and rehabilitating children who have experienced the trauma of conflict and the horror of war. The situation that was bad in 2018 is now desperate and those children and their families need our help more than ever. To enable War Child UK to reduce their funding deficit and continue their valuable work, we are happy to be able to release a live album, recorded that evening at The Royal Albert Hall. All proceeds will go direct to the charity. We thank all our fans in advance for their support of this release and in turn for their support of War Child UK” – Arctic Monkeys

‘Live At The Royal Albert Hall’ is opgenomen aan het begin van de ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ tour en bevat de 20 mooiste momenten van de band tot nu toe.

War Child UK

War Child UK is een liefdadigheidsinstelling gespecialiseerd in hulp voor kinderen die getroffen zijn door een conflict. Het doel is om de kinderen zo vroeg mogelijk te bereiken zodra het conflict uitbreekt en te blijven om hen te ondersteunen bij hun herstel – hen veilig te houden, hen te helpen leren om met de ervaringen om te gaan, en hen uit te rusten met vaardigheden voor de toekomst. Ze bieden ook advies en psychosociale ondersteuning aan deze kwetsbare kinderen via gespecialiseerde hulplijnen en voeren campagne voor veranderingen in het beleid en de praktijken om kinderen in conflicten te ondersteunen, waarbij wordt samengewerkt met kinderen en jongeren om hun rechten op te eisen.

Op dit moment zijn de basisrechten van kinderen in oorlogsgebieden op een historisch dieptepunt en hebben ze de hulp meer nodig dan ooit. De krappe omstandigheden in vluchtelingenkampen en ontheemde gemeenschappen bevorderen de verspreiding van Covid-19 en de financiële gevolgen voor gezinnen zonder vangnet kunnen ertoe leiden dat miljoenen mensen van de honger omkomen omdat het virus de toegang tot vitale hulpbronnen beperkt.

War Child UK reageert op de crisis door hygiënekits, PPE en sanitaire educatie te distribueren en daarmee de verspreiding van de infectie te beperken. Daarnaast verstrekken ze ook essentiële voedselpakketten aan de zwaarst getroffen gezinnen, thuiseducatie pakketten, lessen via WhatsApp en e-mail en speelgoed en boeken voor kinderen die in kampen vastzitten tijdens de lockdown zodat ze kunnen blijven leren en spelen.

‘Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall’ komt beschikbaar als 2CD, 2LP (zwart vinyl) en in gelimiteerde oplage als 2LP (transparant vinyl) en is verkrijgbaar vanaf 4 december.