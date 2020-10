Martin Kohlstedt kondigt album release aan van ‘FLUR’

Met zijn solo-album ‘FLUR’ zoekt de Duitse componist Martin Kohlstedt een nieuwe weg. ‘FLUR’ is een term uit het bosbeheer, en staat voor het gangpad door het woud dat vitaal is voor het behoud van de ecologische processen en voor de migratie van de dieren. Het is een pad dat tegelijk gestructureerd en natuurlijk is.

Dit album breekt met zijn vorige albums, omdat de opgebouwde structuren, arrangementen, experimentele systemen en post-productie wegvallen. Hoewel ‘FLUR’ op het eerste zicht lijkt aan te leunen bij zijn eerste albums ‘TAG’ en ‘NACHT’, creëert Martin een nieuwe taal en maakt hij zo een nieuwe start. Martin Kohlstedt is bezorgd om het milieu. Hij wil dit niet inzetten als marketingtool, maar wil met ‘FLUR’ zijn verhaal vertellen.

Kohlstedt nam van elke track een wonderschone live-sessie op; ‘XEO’ speelde hij aan de Noordzee, ‘PAN’ vanaf zijn eigen balkon, en ‘QUO’ nam hij op in de tuin van zijn vriend Johannes.