Dua Lipa kondigt exclusieve livestream ‘Studio 2054’ aan

Dua Lipa pakt op 27 november groots uit met Studio 2054: een multidimensionale live stream waarin muziek van haar nieuwste album ‘Future Nostalgia’, performances, theater en dans centraal staan.

De show wordt uitgezonden vanuit een gigantisch magazijn dat volgebouwd is met fenomenale decors waaronder rollerdisco’s, prachtige kleedkamers en surrealistische tv shows. Daarnaast wordt Dua bijgestaan door een groot aantal bekende gast artiesten, dansers, acrobaten en skaters.

De show wordt live uitgezonden via het platform LIVENow in vier verschillende tijdzones. De show voor Europa zal om op vrijdag 27 november om 21:30 starten. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 30 oktober via deze website. Ook het is mogelijk speciale tickets te kopen voor een exclusieve pre-show met behind the scenes beelden en een uitnodiging voor de aftershow party met Dua en featuring gast DJ’s.

Dua Lipa

Dua Lipa brak in 2016 door met de single ‘Be The One’. Daarna volgden onder andere de hitsingles ‘One Kiss’, ‘IDGAF’ en ‘New Rules’. Haar debuutalbum dat in 2017 verscheen is inmiddels het meest gestreamde album van een vrouwelijke solo artiest op Spotify en ze is de jongste vrouwelijke solo artiest die meer dan 1 miljard views op YouTube behaalde. Eind 2019 begon Dua aan haar terugkeer met de single ‘Don’t Start Now’ en gaf ze optredens bij meerdere award shows waaronder MTV EMAs, ARIAs en AMA’s. Eind maart kwam haar nieuwste album ‘Future Nostalgia’ uit, waar in augustus de remix ‘Club Future Nostalgia’ van werd gelanceerd.