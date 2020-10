Hoger brengt nieuwe single ‘Same Mistakes’ uit

De single ‘Same Mistakes’ gaat over verliefd worden op iemand die niet goed voor je is en vastzitten in een slechte relatie. Of heb je het geluk gehad om uit deze relatie te ontsnappen? Je zegt tegen jezelf dat je deze fout nooit meer maakt omdat je je nooit meer zo slecht wil voelen.

In de werkelijkheid werkt dit echter niet altijd even goed. Hoger vertelt over het steeds opnieuw maken van dezelfde fouten in relaties. “We let them hurt us. But if you think about it; are they hurting us or are we hurting ourselves? For some weird reason you love this person and that’s the beauty in the pain; you love and accept the way it breaks you up in pieces.”

Hoger is een geboren entertainer. Als kind zong en danste hij op tafels, tot grote vreugde van zijn ouders en familie. Wanneer Hoger zijn eerste stappen zette om artiest te worden, kreeg hij echter veel weerstand van zijn familie. Het was ongehoord dat Hoger, die een strikte Midden-Oosterse achtergrond heeft, die ambitie zou najagen.

“Muziek maken is gewoon een hobby, geen serieus beroep”. Gelukkig heeft hij nu de onvoorwaardelijke liefde en steun van zijn familie, mede daarom zet hij zich 110% in en moedigt iedereen aan hetzelfde te doen. De droom van Hoger leek zeer onbereikbaar; maar hij bleef zijn vaardigheden ontwikkelen, leerde zichzelf om muziek te schrijven en maakte opnames in zijn slaapkamer. De passie voor muziek en de kennis die hij opdeed deelde hij met zijn broertje en zusje.