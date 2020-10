Bootleg Betty brengt debuutalbum ‘Soul Searching’ uit

De vrouwelijke roots band Bootleg Betty bracht vorige week haar debuutalbum ‘Soul Searching’. Het is het langverwachte vervolg op hun vijf jaar geleden uitgebrachte ‘Left the Barn’ EP. De release is voorgegaan door de singles ‘Mockingbird’ en ‘Castles in the Sky’.

Het uit vijf vrouwen bestaande Bootleg Betty is al jaren actief op de Nederlandse podia. De band deinst er, zowel op plaat als op podium, niet voor terug om je alle hoeken van de rootsmuziek te laten horen. Vijf jaar geleden bracht Bootleg Betty hun debuut EP ‘Left the Barn’ uit. Op basis van deze EP hebben de dames de afgelopen jaren een goed gevulde live-agenda en live-reputatie kunnen opbouwen.

Na een paar jaar krijgt de band het verlangen om ook weer met nieuw werk aan de slag te gaan. De band schrijft nieuwe nummers en aan het begin van dit jaar nemen de Betties, samen met producer Sebastiaan van Bijlevelt, hun intrek in de Galloway Studio in Nijmegen. Daar werkt Bootleg Betty aan ‘Soul Searching’ hun nieuwe, eerste full length, album. Op ‘Soul Searching’ blijft de band trouw aan hun oude, catchy roots sound maar voegen ze er frisse en eclectische invloeden aan toe.

In de afgelopen jaren maken de bandleden veel mee. Onder andere het vertrek van gitariste Imke Loeffen is voor de band een grote verandering. Mede onder invloed van de nieuwe gitariste Geena Dee heeft Bootleg Betty, zonder hun roots te vergeten, een andere sound gekregen. Qua stijl gaat Bootleg Betty met één sterk been een andere kant uit, met het andere been blijven ze in hun eigen roots- en rockabilly straatje.

‘Soul Searching’ wordt, in samenwerking met Kroese Records, het platenlabel van de bekende muziekspeciaalzaak uit Nijmegen en Arnhem, digitaal via alle beschikbare streamingdiensten en fysiek op CD uitgebracht.