Mondriaan Jazz 2020 maakt volledig programma bekend

Mondriaan Jazz biedt een unieke gecureerde mix van grote gevestigde namen en de grootheden van morgen uit de Nederlandse jazzscene. Met de toevoeging van vier projecten uit zowel de gevestigde als de nieuwe Nederlandse jazzscene is de 2020 programmering compleet.

Gevestigde namen én de nieuwe garde

Zo zullen Yuri Honing en Joost Lijbaart een eenmalig trio vormen samen met de jonge pianist Matteo Mijderwijk en slaan gevestigde namen Harmen Fraanje en Ernst Reijsiger de handen ineen. De nieuwe Nederlandse jazzgolf komt aan bod met de nieuwe groep ALEXANDER van pianist/producer Alexander van Popta (Re:Freshed Orchestra, Ntjam Rosie, Metropole Orkest) en met het solo project van drummer extraordinaire Marco Santos.

De volledige line-up:

Niels Broos x Jamie Peet x Jameszoo

Han Bennink x Reinier Baas x Ben Van Gelder

Yuri Honing x Joost Lijbaart x Matteo Mijderwijk

Tineke Postma x Sun Mi Hong x Fuensanta Méndez

ALEXANDER

Yoràn Vroom’s ‘Group of Friends’

Yannick Hiwat

Harmen Fraanje en Ernst Reijsiger

Marco Santos

Kleine COVID-proof editie

Eigenwijs en eigentijds. Op 14 november strijkt een kleinere COVID-proof 2020 editie van het Mondriaan Jazz Festival neer in Den Haag. Een ontmoeting op het snijvlak van de jazz en een frisse duik in het nieuwe en aankomend talent wat Nederland rijk is. Mondriaan Jazz Festival vindt plaats in PAARD en het Koorenhuis, en is een samenwerking tussen Good Music Company, PAARD en Projazz met steun van Gemeente Den Haag en verschillende fondsen.

Veilig concertbezoek in PAARD

PAARD wil zoveel mogelijk van het huidige programma op aangepaste wijze laten doorgaan. We doen dit op een zo veilig mogelijke manier en binnen de dan geldende regelgeving van de overheid. Uiteraard blijven onze reeds ingezette (strenge) 1.5m-maatregelen van kracht en zijn mondkapjes verplicht in het pand (behalve op de zitplaats). Ook geldt er een aantal nieuwe regels: De horeca van PAARD is gesloten maar bezoekers mogen wel zelf meegebracht water consumeren. Wij hopen dat iedereen samen met ons keihard zijn best blijft doen om de maatregelen binnen en buiten PAARD na te leven. Voor meer informatie klik hier.

Datum: zaterdag 14 November 2020

Locaties: PAARD| Koorenhuis |