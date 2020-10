Ty Dolla $ign brengt nieuw album uit

‘Featuring Ty Dolla $ign’ is het nieuwe album van de Amerikaanse artiest en producer. Hij heeft het overgrote deel van de tracks zelf geproduceerd en levert een album op met voor elke muziekliefhebber wat wils. Ty staat normaliter bekend om zijn featuring bijdrage op tracks van andere artiesten. Voor dit album heeft hij de rollen omgedraaid door artiesten te laten featuren op zijn project. De plaat heeft featurings van onder andere Roddy Ricch, Burna Boy, Anderson. Paak en Kanye West.

Op zijn nieuwste track ‘Spicy’ werkt hij samen met Post Malone, dit is tevens de eerste keer dat de twee weer de studio in doken sinds hun eerdere hit ‘Psycho’. Eerder deze maand bracht Ty Dolla $ign ‘Be Yourself’ uit samen met Jhené Aiko en Mustard. Deze track is een ode aan alle geweldige-, alleenstaande vrouwen en moeders. Het album bevat ook de track ‘Expensive’ met Nicki Minaj die afgelopen zomer uitkwam en ondertussen meer dan 30 miljoen streams heeft behaald.

Ty Dolla $ign: “Everybody has their own side of ‘Ty Dolla $ign’ that they prefer: the go-to collaborator of all genres, the underrated king of R&B, the hitmaker of the often raunchy club banger, the multi-instrumentalist & producer. Sometimes, I even want to use my different frequencies on my own songs. I decided to name my third studio album Featuring Ty Dolla $ign because there is truly something for everybody on this album. It features some of my most talented friends, on some of the best music I’ve made in my career.”

Ty Dolla $ign

Na meervoudig voor een Grammy genomineerd te zijn wordt Ty Dolla $ign geprezen als een van de rijkste R&B talenten van het afgelopen decennium. Met zijn nummers als ‘Paranoid’, ‘Or Nah’ en ‘Blasé’ kreeg hij veel bekendheid. In totaal heeft hij meer dan 5 miljard streams en 10 miljoen verkochte singles op zijn naam staan. Ook is hij bekend van samenwerkingen als ‘Psycho’ met Post Alone, ‘Work from Home’ van Fifth Harmony en genre-tartende songwriting en productiebijdragen voor Jay-Z & Beyoncé, Kanye West, Rihanna, Mariah Carey, Drake, Khalid en Wiz Khalifa.