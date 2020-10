Miley Cyrus kondigt nieuw album aan: ‘Plastic Hearts’

Miley Cyrus heeft aangekondigd dat op vrijdag 27 november haar zevende studioalbum ‘Plastic Hearts’ verschijnt. Op het album van de rock-‘n-roll-popster met haar karakteristieke, rauwe stem staan twaalf nieuwe tracks, Mileys zomerhit ‘Midnight Sky’ en haar veelgeprezen live covers van Blondie’s ‘Heart of Glass’ en The Cranberries’ ‘Zombie’.

Op haar social media liet Miley in een persoonlijke brief aan haar fans weten dat het album twee jaar geleden al bijna af was, maar toen alle muziek verloor bij een brand in haar huis in 2018. Miley besloot dat die ingrijpende gebeurtenis niet mocht ontbreken op het album dat haar persoonlijke verhaal vertelt. Omdat de mensen waarmee Miley samenwerkte een groot deel van haar muziek hadden bewaard, ging Miley opnieuw de studio in om een hoofdstuk toe te voegen aan de vernieuwde versie van ‘Plastic Hearts’.

In haar brief noemt Miley de brand een gunst van de natuur: “Nature did what I now see as a favor and destroyed what I couldn’t let go of for myself. I lost my house in a fire, but found myself in its ashes.”

De iconische rock-‘n-roll-fotograaf Mick Rock, die eerder ook rocklegendes als David Bowie, Iggy Pop en Debbie Harry fotografeerde, maakte het artwork voor ‘Plastic Hearts’.