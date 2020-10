Waterparks naar de Melkweg

In november verschijnt hun ‘Fandom live in de UK’ concert registratie en nu kondigt Waterparks een Europese headline tour aan en die uiteraard ook langs Melkweg komt.

Waterparks groeide op met bands als Blink 182, Fall Out Boy en Good Charlotte en dat is te horen.

Poppunk zoals het bedoeld is: energiek en met ongekende passie. In de prijzenkast staan een Alternative Press Award, een Rock Sound Award en de eerste EP werd geproduceerd door niemand minder dan Benji Madden van Good Charlotte.

De drie heren uit Texas waren al eerder bij ons te zien maar tourden ook als supportact voor bands als Sleeping With Sirens, All Time Low en Never Shout Never. Nu is het tijd voor Waterparks om het stokje over te nemen en de poppunk toekomst veilig te stellen.

Poppunktrio Waterparks komt zondag 4 juli terug naar Melkweg. Kaarten voor de ‘See You in the Future’ tour gaan vrijdag 23 oktober in de verkoop