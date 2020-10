Black Stone Cherry brengt prachtige video voor ‘In Love With The Pain’ uit

Black Stone Cherry gaan hun zevende studio album ‘The Human Condition’ uitbrengen op 30 oktober via Mascot Records/Mascot Label Group. Het album komt uit op rood transparant vinyl, Limited Edition CD Boxset en digitaal.

Vandaag brengt de band een ontroerende en filmische video uit voor hun nieuwe track ‘In Love With The Pain’, hierover zegt de band: “‘In Love With The Pain’ is one of the unexpected classics that we didn’t even know we needed! We wrote that song years ago with a couple friends of ours, Scott Lindsey and Stephen Styles, with the intention to pitch it to another artist. However, it kept making its way back into our minds while listening to old demos. So we decided to give it a chance and re-worked it to put our BSC stamp on it, and we are so happy we did! It’s a favorite!”

De band uit Kentucky had ‘The Human Condition’ net een paar dagen klaar toen de lokale COVID-19 maatregelen werden opgelegd, en alles werd afgesloten. Naarmate de tijd vorderde, werd duidelijk dat de teksten van het album een griezelig vooruitziende blik hadden.

“There was a real urgency and fear of the unknown during those sessions – it was a scary time,” herinnert drummer John Fred Young zich. “Every song on this album tells a story of the experiences we all go through – our happiness, our struggles, and how we have to adapt.” Het album opent met de tekst: “People, people, your attention please, I need to tell you about a new disease” (van Ringin’ In My Head). Het nummer was al 4 jaar geleden geschreven, maar het vat krachtig de hysterie rond het uitbreken van de COVID-19 crisis samen. “Push Down & Turn” heeft de dynamiek van ruimte aan de ene kant en zompige metal aan de andere kant. Het meeslepende nummer gaat over geestelijke gezondheid, en pleit ervoor dat mensen hulp moeten zoeken als ze problemen hebben. “I suffer from manic depression and I have severe anxiety. I want to convey it’s okay to go to a doctor and talk about these issues. There is no shame or stigma there,” deelt zanger/gitarist Chris Robertson.