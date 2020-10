Bleed From Within naar Doornroosje

Bleed From Within uit Glasgow heeft een lange weg afgelegd sinds hun vroege deathcore-dagen. De vergelijking met Bring Me The Horizon en Suicide Silence is vaak gemaakt.

Hun laatste twee albums ‘Uprising’ en ‘Era’ laat een ander en frissere sound horen. Een hybride van metalcore en groove metal. Het doet bij vlagen denken aan Lamb of God, Pantera en Parkway Drive. Dit geluid is verder ontwikkelt op hun nieuwe album: ‘Fracture’.

De vijfde plaat schiet direct uit de startblokken met ‘The End Of All We Know’. Een furieus openingsnummer, waarbij verschroeiende riffs worden afgewisseld met uptempo drumwerk, breakdowns en rauwe vocalen, doorweven met stukjes melodie. Een recept dat ze nu tot in de perfectie hebben aangescherpt en de hele plaat volhouden. Met ‘Fracture’ zetten ze weer een grote stap richting een groter publiek.

Hoewel Bleed From Within gebruik maakt van muzikale invloeden uit het verleden, voelt het nog steeds actueel en kennen ze een duidelijk eigen geluid. Live levert dit één grote moshpit op, dat kan niet anders. Dit knalt immers van het podium! Bleed From Within komt op 4 november 2021 naar Doornroosje.