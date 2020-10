Black Stone Cherry – The Human Condition

Een zeer toepasselijke titel brengt het nieuwe studioalbum van de Amerikaanse rockers Black Stone Cherry met zich mee. De heren gaan inmiddels alweer een aantal albums mee en geven ook met deze plaat weer aan dat ze hun succesformule nog altijd naleven. Rechttoe rechtaan hardrock met een Southern randje. Pakkende melodieën en vette riffs.

Black Stone Cherry is actief sinds 2001 en opgericht in Edmonton, Kentucky. In 2006 kwam hun gelijknamige debuutplaat uit en deed het redelijk. Met hun derde plaat ‘Between The Devil And The Deep Blue Sea’ uit 2011 behaalde ze voor het eerste de koppositie op de Amerikaanse rock charts. Wat ook leuk is om te vermelden en over het algemeen vrij uniek is, is dat de band nog altijd uit de 4 zelfde heren bestaat. Er is nog geen wisseling in bezetting geweest.

Als we het dan over het nieuwe album gaan hebben, is er iets bijna engs gaande. Albumopener ‘Ringin’ In My Head’ heeft namelijk de openingszinnen “People, people your attention please. I wanna tell you all about a new disease.” Het nummer is al vier jaar geleden geschreven, en vóór de corona crisis opgenomen. Nu met corona brengen ze dat dus pas uit.

Het album zelf zit weer, zoals we van de heren kennen, vol energie. Ze zitten niet alleen vol energie op het podium, ook in de studio weten ze die energie over te brengen. Een zeer lastig album om stil te blijven zitten. Sommige riffs zijn van wereldklasse, en blijven een behoorlijke tijd in je hoofd zitten. De stem van zanger Chris Robertson blijft ook op zijn niveau. Perfecte stem voor dit soort muziek.

Klapper van het album is ‘Again’. De riff is geweldig en rockt de pan uit. Neem daarbij het pakkende en stevige refrein en je hebt een lekkere rock hit te pakken hoor. Dat de heren ook enorm stevig kunnen zijn bewijzen ze met ‘Live This Way’. Misschien wel de meest heavy riff die ze ooit hebben geschreven. Hoe anders is dan het volgende nummer ‘In Love With The Pain’. Dit laat de wat commerciëlere kant van de band zien. Fijne solo en een pakkend, sterk en fris gezongen refrein. Ook op het einde staat zo’n nummer ‘Keep On, Keepin’ On’. De samenzang die de heren ook hier brengen klinkt ontzettend fris. Met de melodie die dit refrein heeft, pakt dat ontzettend goed uit. Ook gitarist Ben Wells voelde dit. In een interview zei hij namelijk het volgende: “With this one, we cranked up the amps, the drums are in your face, and there are some really heavy riffs. After 19 years and 7 albums, we wanted to prove that we still kick ass. This album feels like a rebirth.”

‘The Human Condition’ is wederom een zeer solide plaat van de heren. Een echte tegenvaller staat ook hier weer niet op. Elke song heeft een goede basis, alleen sommige missen net dat ene dingetje om het eruit te doen laten springen. De nieuwe Black Stone Cherry mag er wezen. (8/10) (Mascot Label Group)