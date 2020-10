Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Orchestral Manoeuvres In The Dark.

Orchestral Manoeuvres In The Dark gaf op 20 juni 2009 een concert in Liverpool. Niet zomaar een concert, ze werden begeleid door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, De band heeft gedurende haar carrière een flink aantal hits gehad, wat te denken van ‘Messages’, ‘Souvenir’, ‘Maid of Orleans’ (The Waltz Joan of Arc), ‘Locomotion’, ‘Talking loud and clear’, ‘So in love’, ‘Enola Gay’ en ‘(Forever) Live and die’. ‘Maid of Orleans’ stond in 1982 vier weken op de 1e plaats in de Nederlandse Top 40.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Orchestral Manoeuvres In The Dark live @ Liverpool, England (2009).