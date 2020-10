Dopebwoy dropt in oktober zijn nieuwe album ‘Hoogseizoen’

Een van de grootste hiphop artiesten van dit moment, Dopebwoy, brengt deze maand een nieuw album uit. Hoogseizoen zal bestaan uit 16 tracks met meerdere internationale en lokale featurings.

Met dit nieuwe album gaat Dopebwoy een nieuwe fase in. Voor het eerst brengt hij een album uit onder zijn eigen label Forever Lit Records en pakt het daarom groots aan met grote internationale samenwerkingen en een titel die slaat op de fase waarin hij nu zit: zijn eigen hoogseizoen.

De eerste tracks van het album ‘Christian Dior’, ‘Champagne Papi’, ‘Vakantie’ kwamen eerder dit jaar al uit. Met de release van ‘Marbella’ trekt Dopebwoy de lijn door van sterke tracks met dansbare beats die ook op het album te horen zullen zijn. Hij maakte de track samen met 3robi en producer SRNO en schoot de videoclip in – waar kan het ook anders! – Marbella.

Dopebwoy

Jordan Jacott, beter bekend als Dopebwoy, is een Nederlandse rapper en producer. De hitsingle ‘Cartier’ betekende zijn doorbraak binnen de Nederlandse hiphopscene. Het nummer stond meer dan 12 weken in de top 10 van de Nederlandse single charts. Daarnaast was het voor lange tijd de meest gestreamde Nederlandse track ooit. Afgelopen jaar lanceerde Dopebwoy zijn album Forever Lit, dat ruim 15 weken in de top 10 van de Nederlandse album charts stond.

Ook internationaal wist Dopebwoy succes te boeken in o.a Frankrijk en de UK. Daarnaast heeft hij met verschillende internationale artiesten samengewerkt, waaronder Oboy en Aya Nakamura met wie hij de track ‘Je M’en Tape’ uitbracht. Aan het begin van 2020 kondigde Dopebwoy en Warner Music aan gezamenlijk het platenlabel Forever Lit Records in het leven te roepen. ‘Hoogseizoen’ is verkrijgbaar vanaf 30 oktober.