De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 16 oktober

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 16 oktober 2020.

Zestig tracks staan er elke week weer in onze Spotify muzieklijst. Genoeg voor een urenlange muzikale rollercoaster ride. Pop, Funk, Rock, Deep Trance, Vaudeville, Country, Synthi Pop, Disco, R&B, Jazz, Slam, Brit pop, Chansons, Neuwe Welle, het staat er allemaal in of komt erf regelmatig voorbij. Kortom als je je oren breder wil laten genieten dan alleen maar de commerciële of de alternatieve radiostations, dan doe je er goed aan een een keertje naar de Maxazine Spotify Playlist te luisteren. En dat doen er al best veel. Kan jij best nog bij, kost toch niks.

Een ding kunnen we je garanderen. Je gaat leuke muziek ontdekken. Het aanbod is zo divers dat er altijd wel wat tussen zit, en ook als je denkt ‘dat is niks’, dan wordt je binnen vijf minuten weer verrast door een mooie track waar je anders nooit bij zou zijn uitgekomen. Voordeel van zo’ n playlist hè; Het uitzoek werk is al allemaal voor je gedaan door een paar muzikale mafkezen die niks anders met hun leven te doen hebben. Mooi meegenomen.