Bruce Springsteen – Letter To You

Bruce is niet bepaald terug van weggeweest. Vorig jaar bracht hij nog zijn solo album ‘Western Stars’ uit waarop hij zich liet inspireren door de South-California sound uit de jaren ‘70, van Jimmy Webb, Burt Bacharach en Glen Campbell. Een uitstapje bleek het te zijn zonder zijn vertrouwde E Street Band, want hij besloot er niet mee op tournee te gaan. Direct na het verschijnen van dat album maakte Bruce bekend dat hij al bezig was met een album mét The E Street Band. Dat album is er nu: ‘Letter To You’. Met een vertrouwde sound, maar toch op een andere manier tot stand gekomen dan zijn voorgaande albums. Bruce componeerde de nummers met een akoestische gitaar die hij van een fan had gekregen tijdens zijn reeks Broadway-concerten in 2017 en 2018. Vervolgens werden al die nummers binnen slechts 5 dagen met zijn band in zijn eigen thuisstudio opgenomen.

Dat Bruce in de winter van zijn leven is gekomen, blijkt niet alleen uit de albumcover waarop we hem in de sneeuw in New York zien staan. Maar ook omdat hij in de nieuwe nummers vooral terugblikt, en drie nummers zelfs al afkomstig zijn uit de jaren ’70: ‘Song for Orphans’, ‘Janey Needs a Shooter’ en ‘If I Was the Priest’. Bruce kampte de afgelopen jaren met een writer’s block, maar kwam deze nummers ook tegen bij het samenstellen van de boxset ‘Tracks 2’ met niet eerder uitgebrachte opnames (ik ben benieuwd wanneer we die box kunnen verwachten). Hij besloot ze ruim 40 jaar later opnieuw op te nemen. De nummers hebben ook een duidelijke 70’s vibe. ‘Janey Needs a Shooter’ is afkomstig uit de periode van ‘Darkness On The Edge Of Town’ uit 1978, en is een magnus opus à la ‘Point Blank’ van ‘The River’ of ‘Jungleland’ van ‘Born To Run’. ‘If I Was The Priest’ (dat in 1974 door Allan Clarke van The Hollies werd gecoverd) en ‘Song For Orphans’ schreef Bruce al in 1972. Beiden nummers neigen sterk naar Bob Dylan, zeker de manier waarop Bruce ze zingt. Hij werd aan het begin van zijn carrière dan ook onthaald als ‘de nieuwe Dylan’. Waarover hij zichzelf later afvroeg: ‘Why they called me the new Dylan while the other one is still young?’

In de nieuwe songs blikt Bruce vooral terug. De titeltrack was een boodschap aan zijn fans, en in de tweede single ‘Ghosts’ wordt teruggeblikt op de legendarische concerten waar Bruce en The E Street Band om bekend staan. Bruce lijkt zich ervan bewust dat het einde van zijn leven langzaam nadert. Zo lijkt in de openingstrack ‘One Minute You’re Here’ waarin hij zingt: ‘Big black train coming down the track, blow your whistle, lone and long. One minute you’re here, next minute you’re gone.”’ De eindigheid komt ook voorbij in het aangrijpende ‘Last Man Standing’ dat Bruce schreef naar aanleiding van het overlijden van zijn vriend George Theiss in 2018, de zanger van de band The Castiles waarvan Bruce in de jaren ’60 deel uitmaakte. Van alle bandleden is Bruce de enige die anno 2020 nog in leven is. Ook de afsluitende track ‘I’ll See You In My Dreams’ is een eerbetoon aan overleden dierbaren (waaronder saxofonist Clarence Clemons en toetenist Danny Federici).

De actualiteit waar Bruce zich in het verleden mee bezig hield blijft hier uit. Toch sluit ‘House Of A Thousand Guitars’ aan op de huidige tijd. Er lijkt een kleine verwijzing naar Trump te zijn (waar Bruce een uitgesproken tegenstander van is) wanneer hij zingt over ‘The criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own’. Maar in plaats van een protestsong is het een nummer van troost: “Shake off your troubles my friend, we’ll go where the music never ends. From the stadiums to the small town bars. We’ll light up the house of a thousand guitars. Brothers and sisters, wherever you are. We’ll rise together until we fire the spark. That’ll light up the house of thousand guitars”. Waarmee ook dit album in deze donkere coronatijd toch iets hoopgevends heeft. Het nummer had zo op het post-9/11-album ‘The Rising’ uit 2002 kunnen staan.

Het heeft 8 jaar geduurd sinds ‘Wrecking Ball’ dat Bruce weer terugkeert met nieuwe songs met The E Street Band (het album ‘High Hopes’ uit 2014 was in feite een verzameling oude overblijfsels). Het is geen statement zoals ‘Wrecking Ball’ dat was, en waar misschien wel in deze huidige periode behoefte aan is. Toch geeft Bruce ‘Letter To You’ verlichting waar in deze coronaperiode ook zeker behoefte aan is. (8/10)(Columbia)