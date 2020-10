Nana Adjoa geeft extra show in Vera

De Nederlands-Ghanese zangeres en multi-instrumentalist Nana Effa-Bekoe studeerde aan het Jazz Conservatorium in Amsterdam en speelde vervolgens als bassist in verschillende bands waaronder Sue The Night. Ze besloot solo verder te gaan en weet ze je tegenwoordig onder haar artiestennaam ‘Nana Adjoa’ weg te laten dromen met haar soulvolle alternatieve indie.

Haar warme stemgeluid zorgt voor een diepe sound met een bijna hypnotiserend effect.

Nana’s debuut EP ‘Down At The Root (Pt.1)’ uit 2017 was al prachtig en op 24 september komt haar nieuwe pareltje ‘Big Dreaming Ants’ uit, haar eerste echte album waarvan we al wat singletjes mochten snoepen eerder dit jaar.

Op de plaat klinkt het al prachtig, dan kun je eigenlijk niet meer wachten om haar live mee te mogen maken. Dit wel zittend op een stoel, maar des te minder hoef je je te bekommeren om zere voeten, dus laat je lekker meeslepen door de muziek.

Nana Adjoa geeft op vrijdag 20 november 2020 een extra show in Vera in Groningen.