METZ komt naar Vera

De punk- en noiserockband METZ uit Toronto weet als geen ander de liefhebbers van het genre te verwennen met een flinke bak herrie. In de goede zin van het woord, want een optreden van METZ is een adrenalinekick die de hele setlist door alleen maar piekt.

Wat het dan zo enorm goed maakt? Dat zit hem niet alleen in razende gitaren, donderdrums en brulzang, maar METZ schrijft simpelweg hele goede, intelligente nummers. Het barst van de dynamiek en variatie. Vanuit neurotisch gehakketak wordt opeens een groove gevonden en word je kort daarna overvallen door een supermelodieus refreintje dat je uit volle borst mee staat te brullen. Vaak in één liedje. METZ maakt herrie zonder ooit het popliedje uit het oog te verliezen.

In 2019 brachten ze hun laatste album uit en gelukkig hoefden we niet heel lang te wachten op de vierde in de reeks. ‘Atlas Vending’ is de naam van het nieuwe album en is met een andere insteek gemaakt dan de voorgangers. Terwijl eerdere METZ-albums teerden op een schurende meedogenloosheid, begon het trio aan ‘Atlas Vending’ met als doel een geduldiger en eerlijker album te maken. Het resultaat is een plaat die zwaar, welbespraakt en serieus klinkt.

In 2013 stond METZ voor het eerst in de club en heeft in rap tempo een trouwe fan schare weten op te bouwen. We verheugen ons daarom op de volgende kans, in 2021!

Donderdag 07 oktober geeft METZ een optredenin Vera in Groningen.