Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van B.B. King.

B.B. King werd op 16 september 1925 als Riley Ben King geboren en wordt gezien als een van de beste gitaristen die ooit hebben geleefd. Nadat hij zelf optrad onder de naam Blues Boy King, werd zijn naam snel afgekort tot B.B. King. King nam zijn eerste single op in 1949, en had zijn eerste hit in 1951. B.B. King scoorde verschillende hits, bracht tientallen albums uit en won maar liefst 15 Grammy Awards. Hij werd opgenomen in de Blues Foundation Hall of Fame en enkele jaren later ook in de Rock & Roll Hall of Fame.

De gitarist trad in 2011 voor het laatst op in Nederland, tijdens het North Sea Jazz Festival. Grote namen als Frank Sinatra, Eric Clapton en Jimi Hendrix hebben aangegeven direct beïnvloed te zijn geweest door de legendarische King. Wat King zo speciaal maakte, was dat hij naast een succesvolle carrière bleef optreden voor gedetineerden in gevangenissen. Op die manier was de bluesman wellicht de vereenzelviging van de blues zelf.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: B.B. King Live in Bonn, Germany (1994).