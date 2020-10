Ook voor dertig man klinkt de muziek in PAARD

Poppodium PAARD laat de komende tijd zoveel mogelijk van het huidige programma op aangepaste wijze doorgaan. Het podium wil op een zo veilig mogelijke manier een lichtpuntje bieden voor muziekliefhebbers en artiesten en zet alles op alles om de komende vier weken de concertbeleving zo verantwoord mogelijk te laten plaatsvinden. Voor de concerten die doorgaan komen maximaal 30 kaarten beschikbaar en zoveel mogelijk van deze optredens worden gestreamd zodat liefhebbers ook thuis van het optreden kunnen genieten.

Sinds woensdagavond 14 oktober met ingang van 22:00 uur gelden er nieuwe Corona-maatregelen in Nederland. Een aantal daarvan is direct van invloed op het programma in PAARD. Er mag geen drank of eten meer verkocht of genuttigd worden en er geldt een nieuwe maximale capaciteit in PAARD van dertig personen. PAARD zet alles op alles om een concertbeleving te blijven bieden aan bezoekers en een podium te geven aan artiesten. Het Haagse podium zal haar uiterste best doen om de reeds geboekte shows die de komende vier weken in de grote zaal plaatsvinden ook te streamen. Er is per show plek voor maximaal dertig personen, die het PAARD kunnen bezoeken onder de reeds ingezette (strenge) 1,5m-maatregelen en de reeds geldende mondkapjesplicht.

Mensen die tickets hebben gekocht voor shows maar er niet bij kunnen zijn als gevolg van de verminderde zaalcapaciteit krijgen hun geld terug en waar mogelijk kunnen zij de livestream van het optreden thuis volgen. Op deze manier kan PAARD toch muziek laten klinken, artiesten en werknemers aan het werk houden én een klein aantal bezoekers een Corona-proof avondje uit bezorgen.

Of zoals de directeur Majel Blonden van PAARD zegt: “We willen koste wat het kost muziek blijven aanbieden. Daarom zetten we nu in op het breed toegankelijk maken van ons programma voor iedereen. Wij hopen dat iedereen samen met ons keihard zijn best blijft doen om de maatregelen binnen en buiten PAARD na te leven.”

Heb je een kaartje voor een concert of event in PAARD in de komende vier weken? Dan ontvang je mail zodra er duidelijk is wat het definitieve plan wordt met het desbetreffende concert of event. PAARD hoopt dat de ticketkopers begrip hebben dat er in korte tijd snel geschakeld moet worden. Er wordt hard gewerkt om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen