ViVii neemt je mee op reis met de nieuw single ‘Rendezvous’

Het Zweede dreampop trio ViVii maakte deze zomer hun comeback met de single ‘Summer Of 99’, de eerste release sinds het uitbrengen van hun debuutalbum in 2019. Met 13 miljoen streams en optredens in Paradiso en op ESNS werd de toon gezet voor nieuwe muziek; een kersvers album wordt verwacht in het voorjaar van 2021. ‘Rendevouz’ is de tweede single van het nieuwe album.

‘Rendevouz’ volgt het pad van betoverende, esthetische klanken waar ViVii bekend mee is geworden. Het is een synthpop-track met een warme en verleidelijke groove die je uitnodigt om de single meer dan eens te beluisteren.

ViVii over ‘Rendevouz’: “Deze single doet ons denken aan onze mixtape-dagen. Het gevoel van op play drukken en met elk nieuw liedje een nieuwe wereld te betreden. Sommige nummers brachten ons naar onze favoriete plekken die niemand anders kende, plekken waar we nog altijd graag terugkomen. We hopen dat we met ‘Rendevouz’ de luisteraar mee kunnen nemen op zo’n zelfde reis.”