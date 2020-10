Winterstate verbindt staten via ‘Empires’

Winterstate is een alternatieve poprockband onder leiding van de in Seattle woonachtige singer-songwriter Kelvin Killmon en de in Rochester wonende multi-instrumentalist Alex Ortberg. Het duo groeide op in Zuidoost-Minnesota, maar ontmoette elkaar als studenten aan de Berklee College Music campus in Valencia, Spanje en ging samen door met het schrijven en opnemen van nieuwe nummers, geïnspireerd door feel-good bands als The Killers, Mae, Anberlin, Incubus en Foo Fighters.

De twee werden goede vrienden, terwijl ze hun masterdiploma’s probeerden te behalen en ondertussen samen aan eigen producties begonnen te werken. Alex’ strakke, stuwende ritmes en zuivere, gelaagde benadering van de composities zorgen voor het muzikale fundament voor de band. Kelvin voegt de melodieën en rijke vocale harmonieën toe aan de mix. Zijn inzichtelijke teksten behandelen een indrukwekkend scala aan onderwerpen – van liefdesaffaires in kleine steden tot aan het vieren van het leven met een chronische ziekte.

Toen het paar in 2016 afstudeerde, keerde Alex terug naar Minnesota terwijl Kelvin naar Seattle verhuisde. Hun

muzikale samenwerking is blijven bestaan en verbonden door Interstate 90, kozen ze de naam Winterstate als verwijzing naar hun langdurige werkrelatie en het ijzige klimaat van Minnesota en Noord-Washington. Hun debuutalbum ‘The Ride’ werd gelijktijdig opgenomen in beide locaties – met muzikale ideeën die werden ontwikkeld en heen en weer worden verstuurd via internet. Het resultaat was een gepolijste alt-rockplaat met nostalgie uit het begin van de jaren 2000, maar met een volwassenheid en technische precisie die ongebruikelijk is voor het genre.

Samen met veelzijdige gitarist Joey Martin, singer-songwriter en toetsenist Amanda Jay en de ervaren bassist Scott Strauss, trad Winterstate de gehele zomer van 2019 met grote regelmaat op in Minnesota. Gedurende die tijd ontving ‘The Ride’ lovende recensies en consistente airplay op regionale radiostations. Hun tweede album opkwam uit in juli 2020. Van dat album is nu ‘Empires’ uit als single.