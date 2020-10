Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Guitar Legends.

In 1992, werd over een periode van vijf dagen, het Guitar Legends concert gehouden. Het concert werd gehouden ter promotie van het in 1992 geplande Expo ’92. Er stonden gedurende deze vijf dagen een aantal grote gitaarvirtuozen op het podium. Wat te denken van Dave Edmunds, Robert Cray, Albert Collins, Bo Diddley, B.B. King. Niet zomaar de minste coryfeeën uit de muziekwereld.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Guitar Legends live @ Blues and Soul Night, Sevilla, Spain (1991).