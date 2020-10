13 oktober, de verjaardag van Paul Simon

Paul Simon, geboren op 13 oktober 1941 te Newark, New Jersey viert vandaag zijn 79e verjaardag. Simon, Amerikaans muzikant en singer-songwriter, richtte in 1964 samen met Art Garfunkel het duo Simon & Garfunkel op. Hij was verantwoordelijk voor het grootste deel hun hits, inclusief de drie die de nummer 1 positie behaalden in de U.S. singles charts: ‘The Sound of Silence’, ‘Mrs. Robinson’, en ‘Bridge Over Troubled Water’. Het duo stopte in 1970 op hun muzikale hoogtepunt, en Simon startte een succesvolle solocarrière als gitarist en singer-songwriter. Simon nam in de vijf jaar erop drie zeer succesvolle albums op.

In 1986 bracht hij ‘Graceland’ uit, een album geïnspireerd door Zuid-Afrikaanse muziek. Simon schreef en speelde ook in de film ‘One-Trick Pony’ (1980) en was mede-verantwoordelijk voor de Broadway musical ‘The Capeman’ (1998). In totaal mocht Simon 12 Grammy’s in ontvangst nemen, inclusief de Lifetime Achievement Award. In 2001 werd hij toegelaten tot de Rock and Roll Hall of Fame en in 2006 werd hij uitgeroepen tot een van de 100 mensen die de wereld hebben gevormd.

Simon was in 2007 de eerste ontvanger van de Library of Congress’s prijs Gershwin Prize for Popular Song. In 1986 kreeg hij een graad voor Honorary Doctor of Music van het Berklee College of Music, alwaar hij tegenwoordig deel uitmaakt van de Raad van Toezicht.