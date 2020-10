De losgelaten wereld volgens Luka

‘First Steps of Letting Go’ heeft Luka haar nieuwe album genoemd. Om in stappen, als in een wandeling, of op een reis, de wereld om ons heen los te laten. Een veelzijdig en heel persoonlijk album, waarin je blijft wandelen, en vele verschillende landschappen tegenkomt. In een virtuele wandeling vertelt Lisa Lukaszczyk, de persoon achter Luka, meesterlijk over háár proces van loslaten. “Jou meenemen in het proces van ontspannen en jezelf openen naar je binnenwereld… Ik zou het heel mooi vinden als ik dat met mijn muziek kan doen.”

Lisa heeft haar muziekproject vernoemd naar een deel van de achternaam, Lukaszczyk. Geboren in Zuid-Afrika en opgegroeid in Rotterdam, ging ze naar het conservatorium van Codarts, de trotse kunstopleiding van de Maastad. Ze is nu vier jaar fulltime muzikant, maar haar kunstzinnige interesses zijn veel breder. “Ik hou heel erg van conceptueel schrijven, en of dat wordt vorm gegeven in muziek, een theatervoorstelling of heel beeldend, dat maakt me niet zoveel uit. Als ik maar een verhaal kan vertellen waarbij ik urgentie voel.” De muziek zat er al vroeg in. “In het verleden luisterde ik veel naar popmuziek. Ik had pianolessen en kreeg mooie stukken te spelen, maar ik maakte het liefst mijn eigen stukken. En ik ging er ook bij zingen.” Maar ook toen was haar creatieve geest al uitgezworven over andere disciplines. “Ik luisterde ook veel naar filmmuziek, dat vond ik wel het allercoolste. Maar toen ik op het conservatorium kwam, ben echt naar van alles gaan luisteren. Toen begon eigenlijk pas de muzikale reis. Toen ging echt alles open, alle invloeden.”

Het nieuwe album ‘First Steps of Letting Go’ lijkt dat te bevestigen. Het album is prettig veelzijdig en is een duidelijk gevolg, een staartje zelfs, van de debuut EP ‘Welcome, Generation Everything’, vrij vertaald als: Laat maar komen, alles is mogelijk. “Ja, Ik kon me mee laten slepen in de drukte van de alledaagse moderne mens. Alle dingen die je moet doen, dénkt te moeten doen. Het is ook iets van onze generatie: alle informatie, alle keuzes. Denken maakbaar te zijn. Maar in wezen zijn we ook gewoon een mens, die maar een paar dingen kan. De mogelijkheden die we allemaal bedenken, zijn niet realistisch.”

Voordat de EP echt klaar was, merkte Lisa al dat het proces in een volgend album anders zou worden. “Ik wilde een manier vinden waarop ik alles wel kon laten gebeuren, maar dat het me niet volledig in beslag nam”: ‘First Steps of Letting Go’. Ze had voor zichzelf al besloten dat “alles wat er voor dat album zou gebeuren, gewoon goed zou zijn. En dat ik later wel zou beoordelen of dat ook echt zo was.” En was dat zo? “Ja, heel veel demo’s zijn achteraf gewoon zo gebleven. En er zijn liedjes die ik met Joost Wesseling, de drummer, live heb ingespeeld om het moment te vangen en je daaraan over te geven.”

Lisa schrijft alle nummers zelf en speelt zowel gitaar als toetsen. “Maar ik vind het ook heel leuk om de songs met verschillende mensen uit te werken.” Zoals met haar drummer Joost, waarmee ze als duo ook live op het podium staat, als Luka. En met Wannes Salomé, de producer, ook bekend van Klangstof. “Alle programmatuur komt van Wannes, net als de synths die soms zo lekker diep klinken.” Lisa wordt graag geïnspireerd door anderen. “Soms heb ik ook specifiek mensen gevraagd om hetgeen zij doen. Dan maakte ik een lied en hoorde ik letterlijk de persoon al meespelen in mijn hoofd.”

Op ‘First Steps of Letting Go’ zijn specifieke nummers bij elkaar gezet, als in een concept. “Ik ben gaan schrijven en ik voelde dat deze tien liedjes bij elkaar pasten en een soort proces afsluiten, een onderzoek. Een heel persoonlijk onderzoek hoe ik actiever vanuit mijn intuïtie kan creëren. Ik ben heel erg op zoek gegaan naar de kern, de binnenwereld, en heb mezelf de ruimte gegeven.” Meditatie heeft haar daarbij ontzettend geholpen. “Het leek me heel cool om dat proces van loslaten, wat gebeurt bij mediteren, in het schrijfproces te verwerken en het hele album zo’n soort trip te laten zijn.” De tracklist is dan ook heel bewust gekozen. “Als in een meditatie heb je een paar zinnen die je helpen ontspannen en los te laten. Voor mij is dat ‘Lost Today / Found Tomorrow’, bewust het openingsnummer. “Maar daarbij kom je dingen tegen waarbij je iets voelt of waarin weerstand zit. Het middenstuk van het album is dan ook heel dynamisch. Daar voel ik dat… Daarna leer je ernaar te kijken, maar het niet te zijn. Je laat het varen en gaat weer gewoon euh… chillen, haha.”

Dit proces heeft haar, behalve een prachtig album, zelf ook iets gebracht. “Zeker, net als vele creatieve mensen heb ik een vorm van perfectionisme. Ik heb nu heel bewust geleerd om los te laten. Dat goed goed genoeg is. Je eraan over geven.” Dat was bij het eerste album anders, ook een ander proces, in een andere periode. “Daar waren we ook meer in een band formatie aan het opnemen en nu heb ik met Wannes de hele productie gedaan. Er zit nog meer van mij in. Nog meer Lisa.”

En die Lisa is relaxt, op haar gemak. Het lijkt of het nieuwe album haar de rust heeft gegeven, heeft gegund. “Of er één nummer is dat mij kan omschrijven? Poeh, dat vind ik wel lastig.” Ze denkt lang na. “Mijn eerste gedachte zegt ‘Lost Today / Found Tomorrow’, omdat er veel rust in zit en dromerigheid. Maar dat is misschien te makkelijk gezegd, want dat nummer is eigenlijk één sfeer en in de rest van de nummers zit meer dynamiek.” Lisa is oprecht en zoekt naar een andere, betere keuze: “Misschien heeft ‘First Steps’ wel alles: stoer, een duidelijke boodschap, energiek en speels, maar er zitten ook wel dromerige elementen in. En de sounds zijn geluiden waar je in kunt verdwijnen. Dat nodigt uit om te verbeelden. Dat vind ik wel belangrijk.”

Verbeelding is er genoeg, in het hele album ‘First Steps of Letting Go’. De verbeelding van een wandeling, een landschap, een gevoel dat als een film voorbij trekt. Nee, waarvan je zelf deel uitmaakt. Een los gelaten wereld, waarin je je prettig voelt. De wereld volgens Luka.