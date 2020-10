Tears For Fears viert jubileum van ‘The Seeds Of Love’

‘Mad World’, ‘Shout’, ‘Sowing The Seeds Of Love’, ‘Everybody Wants To Rule The World’, ‘Woman In Chains’. Stuk voor stuk iconische nummers uit de jaren tachtig van een band die in 1983 voet aan de grond kreeg met hun debuutalbum ‘The Hurting’. Een periode waarin new wave hoogtij vierde en Tears For Fears daar succes mee had. Na het uitbrengen van hun tweede album, ‘Songs From The Big Chair’, in 1985 begonnen Roland Orzabal en Curt Smith aan hun volgende project, ‘The Seeds Of Love’.

Vier jaar lang werd er door de bandleden en meerdere producers geworsteld en geschaafd aan het album, waar uiteindelijk ook Oleta Adams bij betrokken werd. Smith en Orzabal leerden haar kennen in de bar van een hotel, waar ze na een optreden neerstreken. Met behulp van Adams, bassist Pino Palladino en technicus Dave Bascombe werden tijdens een aantal jamsessies in 1988 de nummers ‘Woman In Chains’ en ‘Badman’s Song’ opgenomen. In de speciale super deluxe box die deze week is uitgekomen is ook materiaal van die jamsessie terug te vinden. De boxset bestaat uit vier cd’s en een blu-ray disc, waarop de verhalen achter de muziek te horen zijn. Daarnaast zijn nooit eerder uitgebrachte demo’s, studiosessies en diverse b-sides te horen.

Ondanks het lange creatieproces, waardeert Orzabal de plaat enorm. “Out of all our albums, I’d probably rank it highest. I think it surprised a lot of people, a lot of our peers as well, people who maybe we were being compared to in the mid-Eighties’” zegt de frontman terugkijkend op het werk.