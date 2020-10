SoulSonic staat op met ‘RISE’

De oorspronkelijk uit Chicago afkomstige SoulSonic, oorspronkelijk uit Chicago, is een producervan politiek geïnspireerde Conscious Hip-Hop en Hip-Hop Soul, die wordt uitgebracht op het Alchemyst Audio-label uit Vegas. Momenteel werkt SoulSonic vooral samen met tekstschrijver en artiest JordanL om rustgevende soul te creëren die toch energiek is, resulterende in hun meest recenste collaboratie ‘RISE’.

Het Hip-Hop Anthem gaat over het politiegeweld en de verschillende gebeurtenissen in de wereld van de zwarte gemeenschap, die met ‘RISE’ een tegenstem krijgt om het moment en deze mensen te erkennen en te omarmen.

Like look at how they did Trayvon.

Left George Floyd in the street heart losin’ beats cryin’ to his dead mom.

Philando got 7 shot times in the whip next to his kids’ mom.

Sandra Bland for a lane change and the end result is the same thang.

Breonna Taylor in her own bed – Like what’s wrong man. I don’t get it.