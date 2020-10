Tachtigste verjaardag John Lennon gevierd met ‘Gimme Some Truth’

Al veertig jaar niet meer in ons midden, maar in die veertig jaar nooit vergeten. Het leven en werk van John Lennon hebben onuitwisbaar hun sporen nagelaten op de hedendaagse muziek en daarvoor zijn we hem tot op de dag van vandaag dankbaar. Om stil te staan bij zijn tachtigste verjaardag werd op zijn verjaardag ‘Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes’ uitgebracht. Zesendertig van de meest geliefde nummers uit zijn solo-carrière, die tot op de dag van vandaag overeind blijven door hun muzikale en inhoudelijke relevantie.

Kenmerkend voor Lennon is zijn oprechtheid en directheid in alles wat hij deed. Zowel muzikaal als in zijn inzet voor de maatschappelijke onderwerpen waar hij zich mee verbonden voelde. Dat hoor je terug in zijn teksten, die uitstralen dat hij geloofde in de innerlijke goedheid van de mens.

De opnames zijn volledig opnieuw gemixt door Grammy Award-winnaar Paul Hicks, die zich in 2018 ook over ‘Imagine – The Ultimate Collection’ mocht ontfermen. De Deluxe versie van ‘Gimme Some Truth’ gaat gepaard met een boek met achtergronden bij de liedjes, foto’s en interviews met mensen waarmee Lennon samenwerkte. Het album verschijnt als CD, 2CD, 2LP en 4LP en is natuurlijk ook terug te vinden op de verschillende streamingdiensten.