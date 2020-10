Nona blijft een zwak houden voor de oude liefde op ‘Forever Yours’

Schrijftijd. Dat is de grote winst die Nona uit de afgelopen periode heeft weten te halen. Door het wegvallen van wat een glorieuze festivalzomer had moeten worden, met Pinkpop en North Sea Jazz als hoogtepunten, had ze ineens zeeën van tijd. Die heeft ze benut door zich vol energie op het schrijven van nieuw materiaal te storten.

‘Forever Yours’ is het eerste nummer dat ze uitbrengt sinds haar debuutalbum ‘Nona’ en haar singles ‘Sleeptalking’, ‘Daisy Dukes’ en ‘It’s Alright’ vorig jaar verschenen. In het nummer bezingt Nona hoe je altijd een zwak kunt blijven houden voor een oude liefde, ondanks dat je weet dat het nergens heen gaat.

De zevenentwintigjarige zangeres groeide op omringd door muziek. De muziekwinkel van haar ouders was van grote invloed op haar muzikale ontwikkeling. Er stond altijd wel iets op waardoor de jonge Nona haar oren spitste en ze de klanken en zanglijnen in zich opnam. Na omzwervingen via de piano, gitaar en fluit kwam ze erachter dat ze haar stem als haar instrument moest beschouwen. Ze begon zich meer en meer in muziek te verdiepen en pakte gaandeweg ook pen en papier erbij om haar eigen teksten te schrijven. Dat heeft nu al in één album geresulteerd, met nog meer materiaal voor de boeg.