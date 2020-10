Mike Williams slaat handen ineen met Justin Mylo en Sara Sangfelt

Stil is maar stil. Mike Williams houdt meer van geluid dan van stilte. Dan moet je niet gaan zitten kniezen en wachten, maar juist de handen uit de mouwen steken. En dat is precies wat de Hilversummer heeft gedaan. Samen met DJ en producer Justin Mylo werkte hij aan de productie van ‘Face Up To The Sun’, waarvoor het tweetal de Zweedse Sara Sangfelt vroeg om de zanglijnen voor haar rekening te nemen.

Eerder dit jaar bracht Williams al het nummer ‘Fallin In’ uit en met zijn nieuwe single ‘Face Up To The Sun’ roept hij herinneringen op aan zomerse dansvloeren, waarbij de avond oneindig lijkt te zijn. “Het was tijd voor een nieuwe samenwerking! Emilio (Justin Mylo) en ik zijn al een tijd goede vrienden en we delen constant muziek met elkaar,” vertelt Williams. “Dit project was zo leuk om te doen. En het heeft ook een geweldig melodieus feelgood liedje opgeleverd.”

Voor Williams is het een verademing om weer bezig te kunnen zijn. Hij brak door in 2017 met ‘Feel Good’ en heeft sindsdien niet meer stilgezeten. Zijn samenwerking met R3HAB aan het nummer ‘Lullaby’ werd een regelrechte clubhit en ook met Mesto wist hij twee publiekslievelingetjes op de dansvloer te maken.