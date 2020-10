10 oktober, de verjaardag van David Lee Roth

David Lee Roth, geboren op 10 oktober 1954 te Bloomington, Indiana viert vandaag zijn 66e verjaardag. Roth, Amerikaans zanger, tekstschrijver, acteur, auteur en voormalig radio-presentator trad in 2007 toe tot de Rock and Roll Hall of Fame. Roth is het best bekend als de originele (1974–1985) en huidige (2006–heden) leadzanger van Van Halen. Buiten Van Halen is hij ook een zeer succesvol solo-artiest, hij bracht een flink aantal albums en singles uit waarvoor hij gouden en platina platen in ontvangst mocht nemen.

David Lee Roth’s comeback mét Van Halen

Na meer dan 20 jaar geen deel meer uit gemaakt te hebben van Van Halen kwam hij in 2006 weer bij de band voor een tournee door Noord-Amerika. Deze tour is de band’s meest succesvolle tot op heden, en in dat jaar een van de tournees die het meeste geld opbrachten. In 2012 brachten Roth en Van Halen een succesvol comeback-album uit, getiteld ‘A Different Kind of Truth’.