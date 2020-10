Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Frank Zappa.

Frank Zappa (1940-1993) maakte 30 jaar eigenzinnige muziek die niet onder één hoedje te vangen was, maar rock, jazz, funk, blues en klassieke muziek combineerde met scherpe lyrische observatie, satire en (zelf)spot. De twee platen die deze rijkdom van woord en muziek het best belichamen, kwamen kort na elkaar tot stand, in één gulp van inspiratie en creativiteit: ‘Over-nite Sensation’ (1973) en ‘Apostrophe’ (1974).

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Frank Zappa live @ Barcelona, Spain (1988).