Jurgen Burdorf – Rhombus

Gitarist Jurgen Burdorf is een veelzijdig muzikant, dat kan wel gezegd worden. Vanaf zijn tiende speelt gitaar en hij is beïnvloed door onder meer Mark Knopfler, Bill Frisell en Steve Lukather, waarbij Bela Bartok een grote inspiratiebron is. Hij studeerde jazzgitaar aan het conservatorium van Amsterdam, speelde als begeleider indiepop, country, jazz, musicals en klassiek. Daarnaast speelt hij met zijn eigen band, waarmee hij inmiddels vier albums heeft opgenomen.

Het vierde album, met de fantasierijke titel ‘Rhombus’ is onlangs verschenen. Het hoesontwerp is al net zo fantasierijk als de titel. Dit ontwerp van Meike Lieve Bos – een vier, bestaande uit vier driehoeken – legt de verbinding naar de meetkundige ruit (rhombus in het Engels), een figuur dat bestaat uit vier delen en verschillende vormen kan aannemen. Wat dat betreft zijn titel en hoesontwerp representatief voor de fantasierijke muziek, die Burdorf met band laat horen.

Begeleid door Tico Pierhagen (toetsen), Hugo den Oudsten (bas), Willem Smid (drums) en Gijs Anders van Straalen (percussie op een aantal nummers) leidt wordt de luisteraar door negen instrumentale nummers geleid. Muzikaal zitten we ergens tussen jazz, rock en fusion met zo links en rechts invloeden uit blues, country en klassiek. Soms stevig, dan weer zwierig en altijd smaakvol en vooral mooi. Van begin tot eind blijft de muziek boeien. Een meer dan uitstekend album, top!(9/10) (eigen beheer)