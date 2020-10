HALCYON werkt met ‘Sweep My Heart Away’ toe naar EP-release

De single ‘Sweep My Heart Away’ is het laatste wapenfeit voordat HALCYON op 16 oktober zijn debuut-EP uitbrengt. De EP-release in de Melkweg in Amsterdam komt zo langzaam maar zeker in zicht. Om daar genoeg mensen deelgenoot van te kunnen maken, heeft HALCYON de release op 15 oktober opgedeeld in twee delen.

Sergio Roberts, zoals de op Antigua opgegroeide zanger in het dagelijks leven heet, bracht in februari zijn eerste single ‘Intermutual’ uit, gevolgd door ‘Tongue Tied’ en zijn interpretatie van het nummer ‘Ocean Eyes’ van Billie Eilish.

Zijn tweetalige opvoeding helpt hem om zijn teksten goed te verwoorden: “Ik schrijf op een metaforische, poëtische manier, zonder dat het al te gimmicky wordt. Ik wil dingen op zo’n manier vertellen dat het nieuw is. Ik houd ervan om in contrasten te werken, om speels te zijn en een andere kijk op zaken te bieden. Noem het een soort magisch realisme. Ik wil dat kinderlijke, dat onbevangene niet verliezen. Ik ben op zoek naar ‘magic and beauty in the mundane and the normal’.”