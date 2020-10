Frank Zappa jaagt je de stuipen op het lijf met ‘Halloween 81’

De jaarlijkse traditie van Frank Zappa om in het Palladium Theatre Halloween te vieren met zijn publiek werd in 1980 onderbroken, omdat Zappa in die periode ziek werd. Des te groter was de euforie toen hij het jaar daarop nog uitbundiger uitpakte. De concerten die hij gaf tussen 29 oktober en 1 november 1981 (soms meerdere per avond) worden voor het eerst ooit uitgegeven in een omvangrijke 6CD box. ‘Halloween 81’ bevat maar liefst drie complete liveshows, met daarbij zeventig nooit eerder uitgebrachte en opnieuw gemixte opnames én een Count Frankula masker inclusief bijpassende cape. Ideaal met Halloween voor de boeg.

Er voltrok zich die avonden keer op keer een rock en roll bacchanaal dat zijn weerga niet kende. Niet alleen het drieduizend-koppige publiek kon meegenieten van zijn virtuoze gitaarspel en band, maar ook thuisblijvers konden via MTV voor het eerst live getuige zijn van een concert dat zowel op de radio als op tv te volgen was. Het materiaal werd later ook gebruikt voor vele videoprojecten van de muzikale kunstenaar en componist die in 1993 overleed.