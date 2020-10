‘This Melody’, met dit nummer scoorde de Franse zanger Paul Alain August Leclerc, beter bekend als Julien Clerc, in 1976 zijn enige nummer 1 hit in ons land. Vandaag viert de zanger zijn 73e verjaardag. Julien bracht in 1969 de Franse versie van de musical ‘Hair’ uit, dit was in Frankrijk gelijk zijn grote doorbraak. Buiten ‘This Melody’ had de zanger in Nederland met ‘Si on chantait’ (1974) en ‘Hélène (1987) ook twee Top 10 hits te pakken.