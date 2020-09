Tweede show van Thundercat in de Melkweg

Thundercat is het soloproject van producer, zanger en virtuoze bassist Stephen Bruner uit Los Angeles. Hij begon zijn carrière als bandlid van de thrashmetal-punkformatie Suicidal Tendencies, maar maakte na het verlaten van de band snel naam met zijn eigen muziek.

In 2010 verscheen het album ‘Cosmogramma’, een samenwerking met elektronicaproducer Flying Lotus. Daarna volgden twee soloalbums, een EP op Flying Lotus’ label Brainfeeder en samenwerkingen met onder andere Kendrick Lamar op zijn ‘To Pimp a Butterfly’ en Kamasi Washington op ‘The Epic’.

​Zijn derde album ‘Drunk’ kwam uit in 2017 en werd veelgeprezen dankzij de vindingrijke mix van seventies funk, r&b en punk met fusioninvloeden, met bijdragen van klinkende namen als Kendrick Lamar, Pharrell, Michael McDonald, Kenny Loggins, Wiz Khalifa, Kamasi Washington en Flying Lotus.

Dit is de tweede show van Thundercat in Amsterdam die in de Melkweg plaatsvindt. De kaartverkoop voor deze tweede show is nu gestart! De uitverkochte eerste show die op 5 oktober zou plaatsvinden is terugverplaatst naar Paradiso en vindt nu plaats op 10 mei 2021.