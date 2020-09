Extra show van The Distillers in de Melkweg

Vlijmscherpe nummers, donkere teksten, rauwe energie en dan is er ook nog de stem van frontvrouw Brody Dalle. Om The Distillers gewoon een punkband te noemen, doet geen recht aan zowel de band als aan punk. The Distillers was één van de meest invloedrijke bands in de Californische punk scene.

Oorspronkelijk opgericht in 1998 in Los Angeles, bracht de energieke band een reeks krachtige albums, EP’s en singles uit op punk labels Epitaph en Hellcat. Vervolgens brachten zij hun derde meesterwerk ‘Coral Fang’ op Sire uit, voordat ze een pauze namen en uiteindelijk in 2006 uit elkaar gingen.

Na een 12-jarige stilte kwamen de punkgoden in 2018 terug met hun eerste singel Man vs. Magnet, de B-kant kreeg de titel Blood in Gutters en is iets korter en scherper. The Distillers werken momenteel in de studio aan de follow-up van ‘Coral Fang’.

Wegens het succes van de eerder aankondigde show op 8 juni, is er een extra show toegevoegd op 9 juni.