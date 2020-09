Kevin komt naar het DeLaMar Theater

Slowflowanimal’ Kevin heeft zijn alias te danken aan zijn laidback tempo van het overbrengen van teksten. De rapper die al snel de aandacht wist te trekken met zijn unieke stijl was als een van de eersten gesigned bij Rotterdam Airlines, één van de grootste hiphop labels van Nederland.

Vorig jaar lanceerde Kevin zijn eigen platenlabel genaamd ‘Animal Stories’ onder Noah´s Ark. De eerste single op het label, “Kilometers (Panna Knock Out Anthem)” ft. Lijpe, behaalde in mum van tijd de gouden status. In 2020 gaat Kevin “gewoon” verder met het droppen van keiharde tracks.

Met ‘Gordelweg’ scoort Kevin wederom een nummer 1 single en de track behaalde in korte tijd ook de gouden status. Daarnaast is het laatste album ´Animal Stories´, dat begin september uitkwam, met ‘Langzaam’ en ‘Als Ik Je Niet Zie’ nu al een classic. Kom deze koning 17 oktober checken in DeLaMar Theater. Hij heeft twee show op de 17e.