Debuut-tour pianist DeLange in december 2020

Na een succesvolle release van zijn debuutalbum ‘Images’ en een uitverkochte releaseshow, kondigt neo-klassieke pianist DeLange nu zijn eerste tour aan. Hij zal in december de steden Utrecht, Nijmegen en Rotterdam aandoen. Het album ‘Images’ gaat over een periode van transitie waarin loslaten een hoofdrol speelt en liefde en hoop de belangrijkste drijfveren zijn. De behoefte om zijn emoties uit een vol en intens leven te vangen, zorgde ervoor dat Frank DeLange (1972) begon met het componeren van zijn eigen repertoire. “Ik heb geprobeerd de gevoelens die horen bij de grote veranderingen in het leven een klank te geven. Het blijkt mogelijk om met weemoed terug te kunnen denken aan een tijd die je eigenlijk nooit meer terug wil. Dat is iets wat me met woorden niet lukt, maar met melodie en harmonie wel.”

DeLange creëert een muzikale cocon van tijd en ruimte waarin de luisteraar alleen kan zijn met zijn/haar herinneringen en emoties. Hij vertelt verhalen zonder woorden. Zijn composities zijn van een complexe eenvoud en weerspiegelen de klanken van de klassieke meesters. Live speelt DeLange zijn pianostukken enkel op de vleugel. Deze shows zijn op een corona-verantwoorde opstelling waardoor het publiek op een eigen stoel kan genieten van de muziek van DeLange.

Debuut-tour DeLange

10 december – Utrecht – TivoliVredenburg

11 december – Nijmegen – Doornroosje

13 december – Rotterdam – LantarenVenster