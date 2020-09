29 september, de verjaardag van Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis, geboren op 29 september 1935 in Ferriday, Louisiana, viert vandaag zijn 85e verjaardag. De Amerikaanse rock & roll singer-songwriter en pianist, ook wel bekend onder zijn bijnaam ‘The Killer’, had in 1956 zijn eerste hit te pakken met ‘Crazy Arms’ op het Sun Label. Een goed label, want ook Elvis Presley en Johnny Cash maakten hun eerste opnames bij dat label. Het jaar erop bracht hij de single ‘Whole Lotta Shakin’ Going On’ uit, deze single bracht Lewis wereldwijde bekendheid.

Jerry Lee Lewis hits

Andere grote hits van Jerry Lee Lewis waren ‘Great Balls of Fire’, ‘Breathless’ en ‘High School Confidential’. Jerry Lee Lewis is een van de pioniers van de rock-‘n-roll, en kreeg daarom in 1986 een plaatsje in de Rock and Roll Hall of Fame, en een eervolle vermelding vanwege zijn pionierswerk voor de rockabilly. In 1989 verscheen er een film over het turbulente leven van de rocker met in de hoofdrol Dennis Quaid. De film droeg de titel van zijn grootste hit: ‘Great Balls of Fire’.