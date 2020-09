Royal Blood is terug met single ‘Troubles Coming’

‘Trouble’s Coming’ is de nieuwe single van Royal Blood en het is tevens het eerste nummer van het in 2021 te verschijnen album. De track gaat over het herkennen van waarschuwingssignalen van een chaos die op het punt staat om te ontploffen. Het nieuwe album staat gepland voor de lente van 2021. De sound zal bestaan uit de typische hard rock waar de band om bekend staat, gecombineerd met op disco geïnspireerde beats. Het grootste gedeelte van de tracks hebben Ben en Mike zelf geproduceerd in The Church and Sleeper Sounds in Londen.

Mike: “It was the moment something started to click – where we started playing over those much more rigid dance beats. The breakthrough was realising that there was real common ground between that and what we’d done before. It’s that AC/DC aspect: where the quality that makes the riffs seem so cutting is because of that beat.”

Het voelt misschien alsof de band een hele nieuwe weg inslaat, maar voor Ben en Mike voelt het niet zo. Beide worden al jarenlang geïnspireerd door de muziek van artiesten als Daft Punk en Justice en laten die sound nu terugkomen in hun eigen muziek.

Ben: “When we first broke out, there were only two elements to the band. I didn’t just have to carry the beat, I’d have to colour in the changes. We were both bearing a lot of freight, sonically. But this was a different challenge; less varied, maybe, but so satisfying as a drummer.”

Het Britse rock duo Royal Blood bestaat uit drummer Ben en zanger/gitarist Mike. In 2013 brachten ze hun eerste single ‘Out Of The Black’ uit en in dat zelfde jaar werden ze toegevoegd aan BBC’s Sound of 2014 lijst. Wereldwijd verkochten ze 2 miljoen exemplaren van hun albums Royal Blood (2014) en How Did We Get So Dark? (2017). Ze scoorden hits met ‘Little Monster’, ‘Ten Tonne Skeleton’, ‘I Only Lie When I Love You’ en speelden op talloze festivals waaronder Lowlands.