Ellen ten Damme: van Allez-Hop naar her in Oss

‘We mogen weer, dus we gaan weer’; Onder dat motto trekt Ellen ten Damme momenteel met haar Magpie band langs diverse theaters door het hele land. ‘Allez-Hop’ is de titel van deze speciale ingelaste best-of show. In deze ingekorte show komt in een sneltreinvaart het beste uit voorgaande shows ‘Casablanca’ en ‘Paris-Berlin’ voorbij, maar er is ook ruimte voor oude nummers en nieuw werk. Vanwege de corona-maatregelen is er dus gekozen voor een korte show waar het tempo er goed in zit en waar de bezoekers van de ene verrassing in de andere vallen.

Afgelopen donderdag was Ellen ten Damme samen met haar band afgereisd naar theater De Lievekamp in Oss, waar ze een graag geziene gast is. ‘Feestje’ was de opener van de avond, wat bij de fans zeer gewaardeerd werd aangezien het al een aantal jaren niet meer live gespeeld werd. Gekleed in een prachtige rode jurk en op een stoel zittend zong Ellen ten Damme de eerste klanken op haar feest, waar ze uiteindelijk al liggend voor een mini piano het nummer afsloot en op de feesttoeter blies.

Muzikaal werd Ellen begeleid door haar Magpie band met toetsenist Thijs Cuppen, drummer Arthur Lijten, bassist Guus Bakker en multi-instrumentalist Matthias Konrad die in zijn eentje de complete blazerssectie voor zijn rekening nam en hier en daar wat nummers van extra gitaar voorzag.

De afwisseling tussen covers en eigen werk was in ‘Allez-Hop’ groter dan in haar normale theatershows. ‘Durf Jij’ was een mooi rust momentje, waarbij ‘Verder Verder’ juist groots werd gebracht waarbij het publiek Ziggo Dome-waardig mee klapte en vanuit de stoel mee danste. Oplettende fans hadden hier een Deja-vu momentje naar de theatervoorstelling ‘Thuis bij Ellen’ waar dit ook te zien was. Bij elke show zoekt Ellen contact met een man uit de eerste rijen van de zaal, bezoeker Bert was de gelukkige afgelopen donderdag. Speciaal voor hem speelde ze de serenade ‘La Vie En Rose’ op viool, waar dit na de eerste klanken volop door de gehele zaal werd meegeneuried.

Liedjes en theatershows van Ellen ten Damme gaan altijd gepaard met een flinke dosis humor, dit was ook merkbaar in de huidige show ‘Allez-Hop’. Voor een leuke twist in de voorstelling zorgde ‘Let’s Get Spanish’ van De Jeugd van Tegenwoordig, waarbij een grote opblaas worst voor veel gelach in de zaal zorgde. Ook de roze opblaas flamingo tijdens het nieuwe zomerse ‘Mas Caliente In Magnetron’ viel zeer in de smaak en had ook een zeer prominente rol.

Anno 2020 is Ellen nog steeds een podiumbeest pur sang, ze raast over het podium en lijkt niets aan energie te verliezen. Zo gaf ze iedereen al buikdansend, tapdansend en op haar handen lopend het nakijken. Bij de Madonna-medley ging het gaspedaal op standje plankgas en kwam het tot een climax toen Ellen bij ‘Like A Virgin’ op de piano danste.

‘Alors On Danse’ is sinds voorstelling ‘Paris-Berlin’ een smaakmaker in de voorstelling. Samen met een drummend Duracell konijntje zorgde dit voor extra vrolijkheid, ware het niet dat juist donderdag in Oss de batterijen op waren.

Als toegift werd het speciaal voor tv-programma De Avondetappe geschreven nummer ‘Tour De France’ gespeeld, wat direct voor een lekkere oorwurm zorgde en mensen met een goed en voldaan gevoel de zaal deed verlaten. Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans en zelfs Arabisch is voor deze rasartieste geen enkel probleem, alles brengt ze met bravoure. Nu maar hopen dat de reprise voorstellingen van ‘Casablanca’ in voorjaar 2021 door kunnen gaan, zodat het publiek weer kan genieten van een lange theatershow van Ellen ten Damme.

