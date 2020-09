Elliott Smith’s 25ste jubileum verlengt met exclusieve heruitgave

Verdwenen, maar niet vergeten. De breekbare, maar wonderschone liedjes van Elliott Smith zijn onderbelicht, maar maken desalniettemin de in 2003 overleden muzikant een van de beste singer-songwriters uit de jaren negentig. Zijn liedje ‘Miss Misery’ werd gebruikt voor de film ‘Good Will Hunting’ met Robin Williams en Matt Damon en werd in 1998 zelfs bekroond met een Oscar-nominatie voor beste filmsong.

Met het vorige week verschenen ‘Elliott Smith: Expanded 25th Anniversary Edition’ wordt teruggeblikt op de muzikale nalatenschap van Smith. Hierin is een geremasterde versie van zijn tweede solo-album ‘Elliott Smith’ opgenomen, samen met het nooit eerder uitgebrachte ‘Live At Umbra Penumbra’. Daarop is het allereerste solo-optreden van Smith te horen. Voor deze bijzondere uitgave is de bewerkte coverfoto van toen vervangen door de originele foto van toen.

De muziek van Smith is tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor velen. Zijn muziek is door de jaren heen gesampled of gecoverd door artiesten als Pearl Jam, Billie Eilish en Frank Ocean. “As the person who originally signed him to the label, starting with the ‘Needle In The Hay’ single and this self-titled album, I am especially passionate about putting forward reminders of this phase of his career – his magic as a solo performer and as a writer of songs for simply guitar and voice with little or no accompaniment. I also really want him to be remembered for his humor, warmth, and absurdist sense of irony,” zegt Slim Moon, oprichter van het Kill Rock Stars label waar Smith zijn contract tekende.