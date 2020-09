The Neighbourhood brengt nieuw album Chip Chrome & The Mono-Tones

Deze week verscheen het langverwachte nieuwe album van The Neighbourhood: ‘Chip Chrome & The Mono-Tones’. Op het album, dat de opvolger is van ‘Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing’ uit 2018, staan ook de eerder uitgekomen singles ‘Pretty Boy’, ‘Devil’s Advocate’, ‘Cherry Flavoured’ en ‘Middle of Somewhere’.

In de video van die laatste single uit 2019 introduceerde de alt-popband de karakters Chip Chrome (zanger Jesse Rutherford) en The Mono-Tones (de andere bandleden). Al snel werden de karakters een verlengstuk van The Neighbourhood. Op het gelijknamige album is de band dan ook volledig getransformeerd tot ‘Chip Chrome & The Mono-Tones’.

Tegelijk met hun albumrelease kondigde The Neighbourhood aan dat ze hun uitgestelde wereldtour in 2021 alsnog zullen voortzetten. Op 5 november trappen ze af in Berlijn.