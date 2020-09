Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Paul Weller.

Op 28 januari 2018 gaf Paul Weller een concert in de Sydney Opera House in Sydney te Australië. Weller speelde een carrière omvattende show van ruim twee uur, 32 nummers uit zijn solomateriaal en selecties uit zijn werk met The Style Council en The Jam. Hits als ‘Have You Ever Had It Blue’, ‘My Ever Changing Moods’, ‘You Do Something to Me’, ‘Shout to the Top!’ en natuurlijk ‘Town Called Malice’ kwamen voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Paul Weller live @ Sydney Opera House (2018).