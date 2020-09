Michael Kiwanuka wint Mercury Prize voor album van het jaar

Michael Kiwanuka heeft afgelopen donderdagavond de Mercury Prize gewonnen voor zijn album ‘KIWANUKA’. Een mooie bekroning voor het harde werk van de Britse folksoulzanger, die ook al met zijn twee voorgaande albums ‘Home Again’ en ‘Love & Hate’ genomineerd was. De prestigieuze muziekprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de makers van het beste Britse of Ierse album van het jaar.

Met dit album maakte Kiwanuka de muzikale en tekstuele stap omhoog die hij nooit eerder had durven maken. Met ‘You Ain’t The Problem’, ‘Solid Ground’ en ‘Hero’ heeft hij aangetoond dat die stap een juiste keuze is geweest. Deze zomer bracht Kiwanuka nog het nummer ‘Final Days’ uit, in een remixuitvoering van de Britse triphop producer Bonobo.