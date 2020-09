Shakin’ Stevens brengt carrière overzicht ‘Fire In The Blood’ uit

Shakin’ Stevens, een van de grootste hit machines in de geschiedenis van de Britse hitparade en al 40 jaar een grote nationale en internationale ster, viert in november zijn ongelooflijk rijke catalogus met een carrière overzicht.

BMG zal het prachtige bookpack ‘Fire In The Blood’ met 19 cd’s uitbrengen, waarbij zijn oeuvre aan studiowerk wordt uitgebreid met zeldzame songs en live tracks. Naast dit geweldige overzicht wordt ook de ‘Singled Out’ collectie uitgebracht op 3CD, 2LP en digitaal.

Om de release nog wat extra aandacht te geven, heeft Shaky de niet eerder uitgebrachte gospel song ‘I Need You Now’ uitgebracht. Hij zegt hierover: “Every now and again you hear something in the feel of a song that makes you want to record it – and that’s what happened when I first heard this gospel song. I recorded it but then went on to another project, which happens at times. But good songs always come to the surface and it was great to discover it once again and to be able to include this previous unreleased song on ‘Fire In The Blood’.”

De 3CD versie is de eerste release ooit die alle solo singles van Shaky bevat. En de 2LP versie is persoonlijk samengesteld door Shaky. Zijn liner notes geven onthullende persoonlijke inzichten in de achtergrond van de sleutelsongs. Op beide versies staat ook de gloednieuwe single ‘Wild At Heart (Neros Single Version).’

De 26 nummers op de 2LP versie van ‘Singled Out’ zijn allemaal persoonlijk uitgekozen door Stevens zelf en de verpakking bevat een kaart met een code waarmee de fans alle 54 nummers die op de 3CD versie staan kunnen downloaden. Deze singles collectie bevat alle singles van Stevens als soloartiest en biedt tevens obscure tracks zoals ‘Never’. Daarnaast uiteraard ook de vier Britse bestsellers: ‘This Ole House’, ‘Green Door’, ‘Oh Julie’ en natuurlijk de evergreen ‘Merry Christmas Everyone’.

Andere feel good hits die we terugvinden zijn onder meer ‘You Drive Me Crazy’, ‘Marie, Marie’, ‘Turning Away’ en ‘A Rockin’ Good Way” samen met latere pareltjes zoals Shaky’s samenwerking met Queen’s Roger Taylor ‘Radio’, ‘Now Listen’ en de radiohit ‘Last Man Alive’.

Vraag aan iemand die is opgegroeid met de man die geboren werd als Michael Barratt in Ely, Cardiff als de jongste van 13 kinderen en zij zullen je vertellen dat hij op aarde is gekomen om te rocken en rollen. En dat is precies wat hij in zijn tienerjaren deed in verschillende bandjes met de liedjes van artiesten zoals Fats Domino, Joe Turner en Chuck Berry.

Door zijn talent, charisma en vastberadenheid groeit Shaky van kerkzalen naar het Britse concertcircuit en vervolgens door naar West End succes in de Elvis! Musical. Daarna gaat hij solo met een resultaat waar je alleen maar van kan dromen.

‘Singled Out’ kan je zien als een samenvatting van het enorme avontuur dat Shaky tot de best verkopende singles artiest van de jaren tachtig in de UK maakte en tot een van de meest geliefde muziekhelden. Vier Britse nummer 1 singles, 15 in de top tien en maar liefst 33 in de top 40 is een aantal dat maar weinig moderne artiesten kunnen evenaren. Hetzelfde geldt voor meer dan een jaar in de top tien staan, meer dan vier jaar in de top 40 en een bijna eindeloze reeks gouden, platina en dubbel platina albums van over de hele wereld.

Zoals Shaky zelf zegt is ‘Singled Out’ ook een verzameling die laat zien hoe zijn creatieve reikwijdte zich in de loop der jaren uitbreidde, samenkomend in de enorme lof voor het uitzonderlijke, Americana-achtige album ‘Echoes Of Our Times’ uit 2016. Hij merkt op over ‘Singled Out’: “The double aspect of the physical release – on CD and vinyl – includes every single that I’ve ever released. It truly displays the breadth of my musical styles and the changes in my music over the years, from raw rock’n’roll to rock and country blues, Cajun, Americana and everything in between.”

‘Singled Out’ is ook een uitstekend aperitief voor de spectaculaire ‘Fire In The Blood’ bookpack welke Stevens omschrijft als: “The biggest project of my career.” Hij vertelt met trots: ”Working on the compilation of the tracks, with the varied styles of my music, collating the images, and other aspects of the release, has brought back many precious memories: hard times, good times, and everything in between.”

“Nothing came easy, but I wouldn’t change it for the world, I hope that everyone enjoys “Fire In The Blood” as much as we have while working on the project. The fire still burns – and always will.”